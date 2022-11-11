Економіка

США відтепер не вважають економіку Росії ринковою

11 Листопада 2022 07:47
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санкції, росія

США скасували статус російської економіки як ринковий і не оцінюватимуть її в такій якості у своїх антидемпінгових процедурах.

Про це повідомило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів.

“Дане рішення наділяє США здатністю використовувати всю суворість американського антидемпінгового законодавства для коригування спотворень ринку, викликаних все більш масштабним втручанням російського уряду в свою економіку”, – йдеться у повідомленні.

Ринковий статус присвоєно російській економіці в 2002 році і востаннє підтверджувався Мінторгом США в 2021 році.

Це рішення означало, що США не повернуться до методик розрахунку демпінгу, які застосовувалися щодо експортерів з СРСР та Росії до її приєднання до Світової організації торгівлі.

До присвоєння статусу російська економіка вважалася неринковою, що призводило до підвищених антидемпінгових мит та погіршувало можливості експортерів у справі захисту їхніх інтересів.


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