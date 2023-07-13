Політика

США та Північна Європа зобов’язались надалі надавати підтримку Україні

13 Липня 2023 18:37
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європа, сша, україна, байден

Джо Байден і лідери країн Північної Європи пообіцяли підтримку Україні стільки, скільки потрібно.

Про це заявив Білий дім.

13 липня 2023 року президенти Фінляндії та США, а також прем’єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися в Гельсінкі на третьому саміті лідерів США та Північних країн.

На зустрічі країни Північної Європи та Сполучені Штати підтвердили своє однозначне засудження агресивної війни Росії проти України. 

“Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, в тому числі шляхом надання стійкої безпекової, економічної, правової та гуманітарної допомоги”.

\Лідери також зобов’язалися продовжувати дипломатичні зусилля для створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на принципах Статуту Організації Об’єднаних Націй. 

Це передбачає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо викликів, з якими стикається Україна через війну, підкреслили у Білому домі.


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