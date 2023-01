США: “Росія – єдина перепона для миру”

“Путін наказав своєму війську масовано бомбити Україну в Новорічну ніч”, – йдеться у відео, яке поширило сьогодні представництво США в НАТО.

Відео містить вражаючі кадри бомбувань цивільної інфраструктури на території України поряд з кадрами того, що в той самий час, транслювало російське телебачення. “На контрольованому Кремлем телебаченні, вони співали, і танцювали, і брехали про мир, любов та милосердя”, – йдеться у відео, де надані кадри новорічних святкових шоу, які транслювались в Росії під час бомбардувань.

Russia remains the sole obstacle to peace in Ukraine. Ukraine is the victim of aggression and they have the right to defend themselves. The United States and our NATO Allies have made clear that we will continue to support Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/T0tnDJx0b6