Суспільство

США: “Росія – єдина перепона для миру”

25 Січня 2023 17:53
29
війна

“Путін наказав своєму війську масовано бомбити Україну в Новорічну ніч”, – йдеться у відео, яке поширило сьогодні представництво США в НАТО.

Відео містить вражаючі кадри бомбувань цивільної інфраструктури на території України поряд з кадрами того, що в той самий час, транслювало російське телебачення. “На контрольованому Кремлем телебаченні, вони співали, і танцювали, і брехали про мир, любов та милосердя”, – йдеться у відео, де надані кадри новорічних святкових шоу, які транслювались в Росії під час бомбардувань.

Представництво США в НАТО ще раз підкреслило, що США та НАТО підтримують Україну стільки, скільки потрібно.

“Росія залишається єдиною перепоною для миру, – йдеться в дописі представництва США в НАТО. – Україна – жертва агресії і має право захищатись. Сполучені Штати та наші союзники по НАТО чітко зазначили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно”.


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