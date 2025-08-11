США пообіцяли консультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним, — Туск

У Сполучених штатах Америки пообіцяли консультуватися з європейськими партнерами перед запланованою на цю п’ятницю зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише The Guardian.

Туск додав, що важливість збереження цілісності території України “є не лише питанням солідарності з нашим сусідом, але й нашої власної безпеки”.

Він зазначив, що має “багато страхів і багато надій” щодо зустрічі Трампа з Путіним, зауваживши при цьому “тактику непередбачуваності” Трампа іноді, коли йдеться про різні кроки та дії.

Також Туск наголосив, що частини пропозиції Путіна щодо території виглядають “однобічними”.