США перекидають десятки ракет Patriot з Ізраїлю до України, – Axios

Цього тижня американські військові перевезли близько 90 ракет-перехоплювачів для ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі. Кінцева мета – доставити їх в Україну.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три обізнані з операцією джерела.

Як зазначає видання, це є важливим моментом, адже передача більшої кількості ракет Patriot в Україну є пріоритетом для Пентагону, щоб допомогти Києву захиститися від російських атак на критично важливу інфраструктуру. Це також найбільш значна поставка зброї з Ізраїлю в Україну з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Військова техніка, система протиповітряної оборони Patriot / Фото: Associated Press

Що передувало

У квітні 2024 року ізраїльські ВПС офіційно вивели з експлуатації систему протиповітряної оборони Patriot, більш ніж через 30 років після того, як вона була вперше передана Ізраїлю під час першої війни в Перській затоці.

Система стала менш актуальною, оскільки Ізраїль розробив власні системи протиповітряної оборони, а більшість батарей Patriot були використані для тренувань або залишені на зберіганні.

Відомо, що після того, як ЦАХАЛ оголосив про зняття озброєння з експлуатації, українські чиновники звернулися до США та Ізраїлю з ідеєю: Ізраїль віддасть ці ракети назад до США, щоб ті їх відремонтували та відправили в Україну.

Протягом кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, можливо, постачаючи сучасну зброю Ірану.

Український чиновник розповів Axios, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху тижнями відмовлявся відповідати на його дзвінки з цього питання.

Але наприкінці вересня Нетаньяху нарешті схвалив цю ідею, каже ізраїльський чиновник.

Система ППО Patriot / Фото: dpa

Що зрушило ситуацію з місця

У той час Нетаньяху хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його згоду на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань в Україні, де похований рабин Нахман Брацлавський.

За словами українського чиновника, Зеленський не відповідав на його дзвінок, поки Нетаньягу не схвалив угоду Patriot.

Прессекретар Нетаньяху повідомив Axios, що прем’єр-міністр не заперечує проти виведення з експлуатації системи Patriot і її повернення до США і заперечує будь-який зв’язок між цим і паломництвом.

На якому етапі операція з Patriot

Пентагон відмовився коментувати цю історію, так само як і речник Європейського командування Збройних сил США.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив мені, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і підкреслив, що він “лише повертає систему Patriot до США”, а не постачає зброю в Україну.

За словами чиновника, Ізраїль поінформував Росію, що це був крок, подібний до того, який США зробили два роки тому, коли передали Україні артилерійські снаряди з резервного сховища в Ізраїлі.

Представник офісу прем’єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що система Patriot була повернута до США, додавши, що “нам не відомо, чи була вона доставлена в Україну”.

Останніми днями літаки С-17 ВПС США прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і вилетіли до Жешува на сході Польщі, який є вузловим пунктом для перекидання зброї в Україну.

Джерела повідомили, що цим рейсом було перевезено близько 90 перехоплювачів, які Україна може використовувати зі своїми нинішніми батареями. Додаткове обладнання, таке як радари та інше спорядження, спочатку буде передано до США для ремонту.