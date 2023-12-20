Економіка

США переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів

20 Грудня 2023 18:16
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санкції, сша

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 грудня, запровадили нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжило посилювати дотримання цінового обмеження на російську нафту, спираючись на попередні дії, спрямовані проти судновласників і суден, причетних до транспортування російської сирої нафти за ціною, вищою за встановлену межу”, – йдеться в повідомленні.

Також Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в координації з коаліцією з обмеження цін оновило керівництво зі здійснення політики обмеження цін на сиру нафту і нафтопродукти російського походження.

Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо заявив, що сьогоднішні санкції демонструють їхню прихильність дотриманню принципів політики цінового обмеження, яка сприяє досягненню цілей підтримки стабільних енергетичних ринків при одночасному скороченні доходів Росії для фінансування її війни проти України.

Хто потрапив під обмеження:

  • Компанія SUN Ship Management D Ltd з ОАЕ;
  • Компанія Bellatrix Energy Limited з Гонконгу;
  • Компанія Covart Energy Limited з Гонконгу;
  • Танкер Sanar 15;
  • Компанія Voliton DMCC з ОАЕ.

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, “лазівка в нафтопереробці” юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.


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