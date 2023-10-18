Суспільство

США передадуть $100 млн гуманітарної допомоги палестинцям

18 Жовтня 2023 19:16
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сша, гуманітарна допомога

Президент США Джо Байден під час перебування в Ізраїлі оголосив про домовленість щодо надання гуманітарної допомоги населенню палестинських територій на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Про це Байден написав у соцмережі Twitter (Х), повідомляє “Європейська правда”.

Американський лідер заявив, що США скерували 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для людей у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан.

“Ці гроші підуть на підтримку понад мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців”, – додав він, підкресливши, що США упевняться, аби ці кошти не отримав ХАМАС чи інші терористичні угруповання.

Під час спілкування з журналістами Байден додав, що Ізраїль погодився пропустити гуманітарну допомогу через територію Єгипту – єдиної держави, що межує із сектором Гази. Досі він блокував її, оскільки кордон раніше використовувався для ввезення військового та іншого обладнання для ХАМАС.

Заява президента США пролунала на тлі тиску з боку світових лідерів щодо гуманітарної кризи в секторі Гази, який зазнавав ізраїльських ударів у відповідь на обстріли ХАМАС і перебуває у фактичній блокаді.


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