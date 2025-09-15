США ознайомилися з українськими родовищами в межах угоди про надра

В Україні американській делегації вперше представили перспективні родовища, які можуть стати стартовими проєктами для роботи Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Реклама

Реклама

Разом із представниками U.S. International Development Finance Corporation він відвідав Кіровоградщину, де оглянули Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище. Ці об’єкти розглядають для включення до портфеля Фонду.

“Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки”, – зазначив Соболев.

Соболев нагадав, що Україна є одним із провідних світових постачальників титану, який має стратегічний попит у США, Європі та Латинській Америці.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду, який працюватиме з українськими мінеральними ресурсами.