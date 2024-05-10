Політика

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

10 Травня 2024 19:21
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зброя, сша
Білий дім / Фото: Getty Images

Сполучені Штати сьогодні, 10 травня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 400 мільйонів доларів.

На сайті Білого дому не вказується, яке озброєння буде передано Україні, але раніше видання Politico повідомляло, що до нового пакету увійдуть ракети для Patriot, зенітні ракети Stringer, бойові машини Bradley, броньовані автомобілі MRAP, протитанкові комплекси Javelin та інше озброєння.

Це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.


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