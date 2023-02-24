Політика

США оголосили про масштабні санкції проти Росії

24 Лютого 2023 16:58
65
читать на русском →
санкції, сша

Влада США в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну оголосила, що запровадить нові обмеження щодо Росії.

Президент США Джо Байден запровадив 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів з Росії, його почнуть стягувати з 10 березня.

Держдеп запровадив візові санкції щодо віце-прем’єра Тетяни Голікової, глав десятків регіонів РФ, а також дев’яти міністрів, зокрема керівників Мінкульту, МНС, Мінспорту, Міненерго, Мінцифри. Також під обмеження Держдепу потрапили 1219 російських військових. Серед пропагандистів під санкції потрапила Ольга Скабєєва.

Мінфін США ввів санкції щодо 22 фізичних осіб та 83 юридичних осіб, у тому числі 11 російських банків. Під санкції Мінфіну, зокрема, потрапили:

  • Московський кредитний банк
  • МТС Банк,
  • банк «Уралсіб»,
  • компанія, що управляє Запорізькою атомною станцією,
  • колишній зять прем’єр-міністра Михайла Мішустіна Олександр Удодов,
  • керуючі компанії, які керують грошима багатих росіян, у тому числі Велес Капітал.

Міністерство торгівлі США посилило експортні санкції щодо Ірану через постачання дронів, які Росія використовує проти України. Також Мінторг вніс до свого чорного списку ще 76 організацій з Росії, зокрема Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ, компанії «Мегафон», технопарк «Сколково» та Сколківський інститут науки і технологій.

Раніше 24 лютого про нові санкції проти Росії оголосили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Лютого 2023 20:03
0

Що сказав Зеленський на прес-конференції
24 Лютого 2023 19:39
10

Швеція, окрім “Леопардів”, передасть Україні системи ППО IRIS-T та Hawk
24 Лютого 2023 18:35
21

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних ударів – Генштаб
24 Лютого 2023 17:16
40

Рада відмовилася голосувати за законопроект про розмитнення авто у “Дії”
24 Лютого 2023 16:58
65

США оголосили про масштабні санкції проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки