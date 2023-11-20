США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України вартістю 100 мільйонів доларів. Він має задовольнити критичні потреби українського війська, зокрема, йдеться про надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів та протитанкової зброї.

Про це повідомило американське Міністерство оборони.

Пакет допомоги вартістю до 100 млн доларів включає в себе:

Зенітні ракети Stinger;

одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

боєприпаси для руйнування перешкод;

спорядження для холодної погоди;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Це вже 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.