США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних тижнів, – Держдеп

Найближчими тижнями США оголосять про нові партії оборонної допомоги для Україні. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

“Що ми можемо зробити як партнери, так це підтримати їх у військовому та економічному плані, а головне — поставити їх на ноги. Можу запевнити, що протягом наступних кількох тижнів буде зроблено ще більше оголошень”, – сказав Міллер.

Він також зазначив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні, а США продовжуватимуть підтримувати її у військовому та економічному плані.