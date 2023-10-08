США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання

Шеф Пентагону розпорядився направити авіаносець USS Gerald R. Ford у східну частину Середземного моря у зв’язку із ситуацією в Ізраїлі.

До складу групи крім USS Gerald R. Ford входять:

крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga USS Normandy (CG 60),

есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke: USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black,

ракетний крейсер USS Leyte Gulf,

ескадрені міноносці USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) та USS Roosevelt (DDG 80).

“Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 та A-10 ВПС США у регіоні. Крім того, уряд США оперативно надаватиме Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включаючи боєприпаси. Перша допомога почне надходити вже сьогодні і буде доставлена найближчими днями”, – заявили у Пентагоні.