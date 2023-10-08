Політика

США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання

8 Жовтня 2023 21:02
читать на русском →
ізраїль, сша

Шеф Пентагону розпорядився направити авіаносець USS Gerald R. Ford у східну частину Середземного моря у зв’язку із ситуацією в Ізраїлі.

До складу групи крім USS Gerald R. Ford входять:

  • крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga USS Normandy (CG 60),
  • есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke: USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black,
  • ракетний крейсер USS Leyte Gulf,
  • ескадрені міноносці USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) та USS Roosevelt (DDG 80).

“Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 та A-10 ВПС США у регіоні. Крім того, уряд США оперативно надаватиме Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включаючи боєприпаси. Перша допомога почне надходити вже сьогодні і буде доставлена найближчими днями”, – заявили у Пентагоні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 19:14

Протягом доби на Куп’янському напрямку відбито три атаки, – Генштаб
8 Жовтня 2023 21:02

США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання
8 Жовтня 2023 20:05

За фактом загибелі тварин у Фельдман Екопарку відкрито кримінальне провадження
8 Жовтня 2023 17:38

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу
8 Жовтня 2023 16:16

У Фельдман Екопарку потравили тварин
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки