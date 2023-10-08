США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання

Шеф Пентагону розпорядився направити авіаносець USS Gerald R. Ford у східну частину Середземного моря у зв’язку із ситуацією в Ізраїлі.
До складу групи крім USS Gerald R. Ford входять:
- крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga USS Normandy (CG 60),
- есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke: USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black,
- ракетний крейсер USS Leyte Gulf,
- ескадрені міноносці USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) та USS Roosevelt (DDG 80).
“Ми також зробили кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів F-35, F-15, F-16 та A-10 ВПС США у регіоні. Крім того, уряд США оперативно надаватиме Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання та ресурси, включаючи боєприпаси. Перша допомога почне надходити вже сьогодні і буде доставлена найближчими днями”, – заявили у Пентагоні.