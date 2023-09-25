США надали Польщі $2 млрд позики на модернізацію армії

Сполучені Штати оголосили про надання Польщі позики розміром у 2 мільярди доларів для модернізації армії у межах іноземного військового фінансування (FMF).

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ США.

У Держдепі зазначили, що Польща є непохитним союзником США, і «безпека Польщі є життєво важливою для колективної оборони східного флангу НАТО».

Також в американському МЗС додали, що Польща продемонструвала «непохитну відданість зміцненню регіональної безпеки шляхом значних інвестицій у витрати на оборону».

Зокрема, зазначається, що країна планує значно розширити свої збройні сили, відмовився від військового обладнання російського походження та укласти угоди про оборонне співробітництво із США.

Уряд США надав до 60 мільйонів доларів на вартість цієї позики, яка допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі.