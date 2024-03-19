Політика

США «на 100 відсотків» залишатимуться в НАТО, доки європейські країни «гратимуть чесно» – Трамп

19 Березня 2024 21:18
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нато, трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Колишній президент Америки Дональд Трамп сказав, що США «на 100 відсотків» залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни «гратимуть чесно».

Про це повідомляє Politico.

В інтерв’ю зі своїм приятелем і союзником Найджелом Фараджем для британського телеканалу GB News, яке має вийти в ефір пізніше у вівторок, Трамп підтвердив свою прихильність Альянсу, але застеріг європейські країни від зловживання підтримкою США.

Трамп роками критикував НАТО, а побоювання союзників посилилися після того, як ексочільник США, який має протистояти чинному президенту Джо Байдену на виборах 5 листопада, заявив минулого місяця, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Однак, розмовляючи з Фараджем, колишнім лідером британської партії Brexit, Трамп пом’якшив свою риторику, стверджуючи, що Європа має заплатити «свою справедливу частку» витрат на оборону.

«НАТО має ставитися до США справедливо, тому що, якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б», – сказав Трамп.

Відповідаючи на пряме запитання, чи прийдуть США за президентства Трампа на допомогу країнам НАТО, якщо ті зазнають нападу, він сказав, що «так».

«Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших», – зазначив Трамп.

За його словами, НАТО важливіший для європейських країн. «У нас є океан між деякими проблемами… у нас є великий та красивий океан. (НАТО – ред.) важливіший для (європейських країн – ред.), вони скористаються перевагами», — зауважив Трамп.

На питання Фараджа, чи буде все ж таки Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни «почнуть грати чесно», Трамп відповів: «Так. На 100 відсотків».


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