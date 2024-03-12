Політика

США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, – Reuters

12 Березня 2024 17:05
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зброя, сша
Білий дім, Вашингтон, США / Фото: AP

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні розміром у 400 млн доларів. Він може стати першим у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це перший подібний крок США за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для України, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

Чиновники, які говорять на умовах анонімності, заявили, що оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.

Новий пакет військової допомоги Україні може сягнути 400 млн доларів.


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