США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, – Bloomberg

Сполучені Штати готові підтримувати Україну фінансово, виділяючи 1,5 млрд доларів на місяць під час війни проти Росії, та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Адміністрація Байдена, яка минулого тижня підписала гранти на суму 4,5 мільярда доларів США на решту року, провела розмови з офіційними особами Європейського Союзу, в тому числі в останні дні, і наполягала на тому, щоб Європа робила більше.

За словами одного з джерел, поки ЄС внутрішньо торгується щодо виконання попередніх зобов’язань, союзники обговорюють більш регулярний механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, оскільки війна затягується. Офіційних осіб попереджали, що в Конгресі будуть зростати вимоги тих, чиє схвалення потрібне для довгострокової підтримки , щодо більшого розподілу тягаря між союзниками.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб покривати основні послуги та підтримувати економіку. Країна отримала близько 2 мільярдів доларів допомоги минулого місяця проти 4,7 мільярдів доларів у серпні, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.