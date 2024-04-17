Кримінал

Справу про теракт біля Палацу спорту у Харкові закрили: її розгляд тривав 9 років

17 Квітня 2024 19:03
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Пам'ятний знак на місці теракту біля Палацу спорту у Харкові / Фото: Суспільне Харків

Суд закрив справу про теракт біля Палацу спорту у Харкові, повідомив представник потерпілих Олег Головков. Суди різних інстанцій розглядали цю справу з 2015 року.

“Сьогодні суд поставив крапку в розгляді кримінального провадження зі звинувачення Дворнікова, Башликова та Тетюцького у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 ККУ (теракт). Вирок без змін, апеляційні скарги без задоволення. Дев’ять років ми вели цю справу”, — написав Головков.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу “Єдності та гідності” стався вибух. Подію кваліфікували як теракт, на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих — активісти Данило Дідик (15 років), Микола Мельничук (18 років), Ігор Толмачов (52 роки) та поліцейський Вадим Рибальченко (37 років).


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