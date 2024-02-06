Справою про стеження за Bihus.infо займеться ДБР 

Офіс генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою Bihus.infо про стеження.

Як передає Укрінформ, про це ОГП повідомляє у Телеграмі.

Провадження щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області відкрите за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань, пояснили в Офісі генпрокурора.

“Свобода слова є невід’ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов’язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генерального прокурора діє “платформа захисту прав журналістів”, – наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Спеціальний підрозділ в ОГП на постійній основі працює над вивченням усіх порушень проти журналістів і забезпечує належне вжиття заходів з метою захисту їх прав і інтересів. Відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу генпрокурора та медійних і правозахисних організацій відбуваються робочі зустрічі з представниками медіа, на яких ретельно розглядаються усі такі випадки та вживаються необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування та покарання винних осіб.

Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася в січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом, ідеться в повідомленні.