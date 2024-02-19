Споживання електроенергії зросло, — Укренерго

Станом на ранок 19 лютого споживання електроенергії в Україні дещо зросло через похолодання. Водночас енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Споживання вчора, 18 лютого, у неділю зросло у порівнянні з попереднім вихідним днем – неділею, 11 лютого. Добовий максимум споживання 18 лютого був зафіксований близько 18:30. Його рівень був на 3% вище, ніж 11 лютого”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії та з інших причин станом на ранок знеструмлено 365 населених пунктів.

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Польщі, Румунії, а також в денні та вечірні години з Молдови.