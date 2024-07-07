Політика

Спостерігачі назвали “шокуючими” результати другого туру виборів у Франції
7 Липня 2024 21:32
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вибори, франція
Члени лівого альянсу святкують після підбиття часткових підсумків виборів у Парижі, 7 липня 2024 року / Фото Reuters

За результатами екзитполів, лівий альянс стане найбільшим блоком у парламенті Франції, передає CNN.

За прогнозами IPSOS, лівий “Новий народний фронт” випередить ультраправу партію Марін Ле Пен на парламентських виборах у Франції, що стало несподіванкою в другому турі.

Новий народний фронт, що складається з 5 партій, отримає від 172 до 192 місць. Для отримання абсолютної більшості необхідно щонайменше 289 місць.

Альянс президента Еммануеля Макрона, за прогнозами, стане другим за величиною блоком, отримавши від 150 до 170 місць, що перевищить очікування.

Вкрай праве “Національне об’єднання” Ле Пен посяде лише третє місце, отримавши від 132 до 152 місць, що значно більше за 89 місць, отриманих у 2022 році.

Новий народний фронт посів перше місце і отримав від 180 до 215 місць, за даними інституту опитувань Ifop. Слідом іде президентський табір – 150 і 180 місць. Нарешті, на третій позиції Національне об’єднання і його союзники отримають від 120 до 150 місць. Республіканці та різні праві отримають від 60 до 65 місць. Різним залишилося 10 місць / Інфографіка Le Figaro

У неділю французькі виборці взяли участь у другому турі парламентських виборів. Спостерігачі були впевнені, що вкрай праве Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен стане найсильнішою силою, серйозно підірвавши авторитет президента Еммануеля Макрона.

Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проведеними напередодні другого туру, RN мала отримати найбільше місць у Національних зборах, але їй все ж не вдалося б отримати абсолютну більшість.


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