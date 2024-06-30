Спостерігачі фіксують безпрецедентну явку на виборах у Франції

Французькі виборці беруть участь у першому турі позачергових виборів до законодавчих органів, на яких домінує ультраправе Національне об’єднання, що є найвищим показником у цьому столітті, пише Bloomberg.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 12 годину дня проголосували 25,9% зареєстрованих виборців, порівняно з 18,43% на той самий час під час останнього голосування два роки тому.

Явка на виборах у Франції зросла на понад третину / Інфографіка Міністерство внутрішніх справ Франції

Несподіваний крок президента Еммануеля Макрона щодо розпуску Національних зборів відкрив можливість для ультраправої партії Марін Ле Пен “Національне об’єднання” сформувати наступний уряд.

У п’ятницю ввечері опитування показували, що її група і союзники отримають найбільшу кількість місць у парламенті, поступаючись лівому альянсу “Новий народний фронт”. Група Макрона була на третьому місці.

Висока явка може мати значний вплив на остаточний результат, оскільки підвищує ймовірність того, що три блоки наберуть достатньо голосів, щоб пройти до другого туру виборів 7 липня. Це відкриває можливість того, що один із них відмовиться від участі у виборах, щоб переключити підтримку на партію або блок, який краще протистоїть ультраправим, серед інших варіантів.

“Загострення тристоронніх виборів безпрецедентне”, – сказав газеті Le Parisien Бріс Тентюр’є з компанії Ipsos, що проводить опитування, додавши, що поведінка виборців може відрізнятися від 2022 року, оскільки Національне об’єднання ніколи не було так близько до влади.

У 2022 році було проведено всього вісім тристоронніх виборів із підсумковою явкою в 47,51% зареєстрованих виборців. Згідно з опитуванням 2 005 дорослих, проведеним компанією Odoxa 26-27 червня, цей показник може зрости до 64-68%, що призведе до 160-200 голосувань у другому турі за участю більш ніж двох кандидатів.

Міністерство внутрішніх справ пізніше представить дані про явку на виборах станом на 17:00 за паризьким часом. Прогнози результатів першого туру будуть опубліковані з 20:00.