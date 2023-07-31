Спорт

Вперше в історії українець став чемпіоном Європи з картингу

31 Липня 2023 18:41
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Олександр Бондарев став першим в історії українським картингістом, який здобув титул Чемпіона Європи. Він посів першу сходинку на Чемпіонаті Європи з картингу FIA 2023 серед юніорів.

Про це йдеться на сайті Міжнародної комісії картингу.

З 28 по 30 липня відбувся кінцевий етап чемпіонату, у якому взяли участь 81 картингіст, зокрема й українець Олександр Бондарев.

Першого дня Бондарев зайняв 29-у позицію у рейтингу внаслідок невдалої кваліфікації. Проте вже наступного дня він відіграв 22 позиції та увійшов в до першої п’ятірки, здобувши хорошу стартову позицію для завершальних перегонів.

В останній день, 30 липня, картингісти розпочали фінальний заїзд. Бондарев зміг відвоювати одну позицію і фінішувати третім. Це місце разом з призовим в Іспанії та двома перемогами у Чехії та Данії надали Бондареву абсолютну перемогу у Чемпіонаті Європи FIA 2023.

За результатами турніру, бельгієць Тібо Рамекерс посів друге місце, йому не вистачило 12 очок, щоб обійти Бондарева. На третьому місці — італієць Якопо Мартінезе, четверте — Льюїс Веррелл з Великої Британії, а найкращу п’ятірку замкнув бельгієць Дріс ван Лангендонк.


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