УЄФА не виключатиме збірні Білорусі з міжнародних змагань

Президент УЄФА Олександр Чеферін розповів журналістам, що виконком УЄФА обговорив ситуацію в Білорусі, і було ухвалено рішення не виключати білоруські команди з міжнародних змагань, пише Белсат.

«Ми обговорили Білорусь. Ситуація перебуває на контролі», – сказав Олександр Чеферін.

Заборону для команд РФ брати участь у європейських змаганнях залишено чинною.

Ймовірно, ситуація у Білорусі також обговорюватиметься на наступному засіданні виконкому, яке відбудеться 28 червня.

Раніше 104 депутати Європейського парламенту звернулися з листом до президента УЄФА Александера Чеферіна з проханням усунути збірну Білорусі від участі у кваліфікаційних матчах до чемпіонату Європи 2024 року.