Спорт

УЄФА не виключатиме збірні Білорусі з міжнародних змагань

5 Квітня 2023 21:57
17
читать на русском →
уєфа

Президент УЄФА Олександр Чеферін розповів журналістам, що виконком УЄФА обговорив ситуацію в Білорусі, і було ухвалено рішення не виключати білоруські команди з міжнародних змагань, пише Белсат.

«Ми обговорили Білорусь. Ситуація перебуває на контролі», – сказав Олександр Чеферін.

Заборону для команд РФ брати участь у європейських змаганнях залишено чинною.

Ймовірно, ситуація у Білорусі також обговорюватиметься на наступному засіданні виконкому, яке відбудеться 28 червня.

Раніше 104 депутати Європейського парламенту звернулися з листом до президента УЄФА Александера Чеферіна з проханням усунути збірну Білорусі від участі у кваліфікаційних матчах до чемпіонату Європи 2024 року.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Квітня 2023 21:05
29

Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання Україні військової техніки
5 Квітня 2023 21:50
31

Reuters: ЗСУ готують 40 тисяч людей для контрнаступу
5 Квітня 2023 19:16
45

Майже 80% українців погано ставляться до росіян – опитування
5 Квітня 2023 18:56
48

На східному фронті знищено російський вертоліт Ка-52 та 4 станції РЕБ – Генштаб
5 Квітня 2023 18:45
114

Начальник Харківської ОВА Синєгубов прокоментував обшуки НАБУ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки