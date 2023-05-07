Спорт

Українські синхроністки здобули ще одне золото Кубку світу

7 Травня 2023 20:27
10
читать на русском →

Другу золоту медаль виборола команда України з синхронного плавання у фінальний день Кубку світу у Монпельє.

Про це повідомили у Федерації України з синхронного плавання.

За свій виступ збірна України отримала 260.2750 бали, значно випередивши найближчих конкуренток.

Нагадаємо, що на цьому етапі Кубка світу синхроністки України вибороли три медалі:

  • золото – Влада і Марина Алексіїви (дует довільний)
  • золото – Влада і Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко (акробатична група)
  • срібло – Марта Фєдіна (соло технічне)

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Травня 2023 13:32
100

Українська влада побоюється, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP
7 Травня 2023 16:57
65

Іншого шансу не буде: президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу
7 Травня 2023 16:18
53

Україна почала отримувати від Ізраїлю радари для попередження про ракетний напад
7 Травня 2023 14:04
136

Рятувальники розповіли, протягом якого часу після встановлення міни залишаються небезпечними
7 Травня 2023 12:21
66

Через війну в РФ спостерігається гострий дефіцит робочої сили – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки