Українські синхроністки здобули ще одне золото Кубку світу

Другу золоту медаль виборола команда України з синхронного плавання у фінальний день Кубку світу у Монпельє.

Про це повідомили у Федерації України з синхронного плавання.

За свій виступ збірна України отримала 260.2750 бали, значно випередивши найближчих конкуренток.

Нагадаємо, що на цьому етапі Кубка світу синхроністки України вибороли три медалі:

золото – Влада і Марина Алексіїви (дует довільний)

золото – Влада і Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко (акробатична група)

срібло – Марта Фєдіна (соло технічне)