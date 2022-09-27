Україна – Шотландія: комусь доведеться ризикувати

27 вересня у Кракові відбудеться матч заключного туру групової стадії Ліги Націй УЄФА.

Збірні України та Шотландії у очному протистоянні визначать, хто з них перейде до елітного дивізіону турніру.

Експерти вважають, що у цьому поєдинку свій характер більше проявить українська команда. На її успіх у популярній БК Вінлайн пропонують прибутковий коефіцієнт 2.3. Перед тим, як зробити ставку у цього букмекера, потрібно пройти реєстрацію на сайті чи у телефонному додатку. Як швидко це зробити, а головне правильно, розповіли за посиланням – https://bookmaker-ratings.ru/wiki/registratsiya-v-vinlajn/.

Тренерський штаб української збірної зробив висновки після провального поєдинку в Глазго, де команда з тріском поступилася шотландцям із рахунком 0:3. Повністю змінивши стартовий склад, підопічні Олександра Петракова катком пройшлися збірною Вірменії, якій вдалося забити п’ять голів.

Шотландія, у свою чергу, не допустила втрати очок у домашній грі проти Ірландії. Пропустивши в дебюті поєдинку, колектив Стіва Кларка відігрався одразу після перерви, а гол Райана Крісті з пенальті під завісу зустрічі забезпечив таку важливу перемогу команди.

Шотландці повністю переграли Україну 21 вересня у Глазго, але в майбутньому матчі «кельти» вже не мають фактора підтримки своїх трибун. Крім того, наставник української збірної Олександр Петраков врахував провал своїх підопічних у гостьовій грі, тому у майбутньому поєдинку жовто-сині напевно зіграють більш зібрано та надійно у захисті.

Також варто згадати, що два останні міжсобойчики команд вийшли результативними – 3:1 на користь України та 3:0 для Шотландії минулого тижня. При цьому гостей цього матчу влаштовує нічийний результат, що дозволяє підопічним Кларка діяти з прицілом на оборону, яку українцям доведеться зламувати.

З урахуванням того, що на кону стоїть перехід до елітного дивізіону Ліги націй, одній із команд під завісу поєдинку доведеться йти ва-банк для досягнення необхідного результату.