Україна обіграла Мальту та закріпилася на другому місці у таблиці відбору Євро-2024

Збірна України з футболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024. У третьому поєдинку українці обіграли команду Мальти.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою “синьо-жовтих” – 1:0.

Зазначимо, що для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Після матчу з Мальтою наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.