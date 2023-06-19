Спорт

Україна обіграла Мальту та закріпилася на другому місці у таблиці відбору Євро-2024

19 Червня 2023 21:14
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футбол

Збірна України з футболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024. У третьому поєдинку українці обіграли команду Мальти.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою “синьо-жовтих” – 1:0.

Зазначимо, що для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

Після матчу з Мальтою наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.


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