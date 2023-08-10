Рада закликала іноземні держави обмежити в’їзд на їхню територію спортсменам з РФ та Білорусі

Верховна Рада схвалила звернення до лідерів та парламентів іноземних держав із закликом обмежити в’їзд на їхню територію спортсменам з Росії та Білорусі.

Такий крок від урядів інших країн дозволить не допускати делегації обох країн на міжнародні змагання.

“Верховна Рада вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці. Тому звертаємося до лідерів і парламентів іноземних держав із проханням обмежувати в’їзд на свою територію російським і білоруським спортсменам, спортивним делегаціям. Тоді як МОК і деякі міжнародні спортивні федерації не здатні впоратися з викликами часу, переконані, що це під силу державним органам”, – йдеться в документі.