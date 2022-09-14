“Мілан” впевнено переміг загребське “Динамо” у Лізі чемпіонів

У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів італійський “Мілан” виявився сильнішим ніж загребське “Динамо”

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою “Мілана” з рахунком 3:1. У ворота загребського “Динамо” забили Олів’є Жиру, Алексіс Салемакерс та Томаззо Побега. За хорватів відзначився Міслав Оршич.

У групі E також виступають австрійський “Зальцбург” і лондонський “Челсі”, які свій матч розпочнуть о 22:00. У “Мілана” 4 бали після двох матчів, “Динамо” має 3 пункти, “Зальцбург” – 1, а “Челсі” 0 набраних очок.

У 3-му турі ЛЧ, який стартує 5 жовтня, “Мілан” зіграє з “Челсі”.