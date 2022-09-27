Мессі готовий розглянути повернення до “Барселони”

Форвард Ліонель Мессі повідомив Жоану Лапорте, що не відкидає повернення до «Барселони».

Наголошується, що Ліонель Мессі до чемпіонату світу в Катарі не готовий обговорювати варіанти трансферу. Його нинішній контракт із ПСЖ спливає влітку 2023 року.

Слід додати, що наступний матч ПСЖ запланований на 5-те жовтня. У рамках турніру Ліги чемпіонів підопічні Гальтьє зустрінуться з португальською «Бенфікою». Прочитати прогнози на цей та інші матчі з вигідними коефіцієнтами в букмекерських конторах можна на сайті Metaratings.

Так, раніше нападник ПСЖ зателефонував президенту «Барселони». Президент каталонського клубу Жоан Лапорта контактував з аргентинцем, щоб дізнатися, чи Мессі готовий повернутися назад до клубу. Наразі Лапорта намагається налагодити стосунки зі знаменитим футболістом, який був розчарований поведінкою іспанського клубу влітку 2021 року.

Слід також додати, керівник клубу вибачився перед Мессі через те, як йому довелося піти з «Барселони». Також важливу роль у можливому поверненні відіграє головний тренер «Барселони» Хаві.