Спорт

Мессі готовий розглянути повернення до “Барселони”

27 Вересня 2022 19:35
16
  На правах реклами

Форвард Ліонель Мессі повідомив Жоану Лапорте, що не відкидає повернення до «Барселони».

Наголошується, що Ліонель Мессі до чемпіонату світу в Катарі не готовий обговорювати варіанти трансферу. Його нинішній контракт із ПСЖ спливає влітку 2023 року.

Слід додати, що наступний матч ПСЖ запланований на 5-те жовтня. У рамках турніру Ліги чемпіонів підопічні Гальтьє зустрінуться з португальською «Бенфікою». Прочитати прогнози на цей та інші матчі з вигідними коефіцієнтами в букмекерських конторах можна на сайті Metaratings.

Так, раніше нападник ПСЖ зателефонував президенту «Барселони». Президент каталонського клубу Жоан Лапорта контактував з аргентинцем, щоб дізнатися, чи Мессі готовий повернутися назад до клубу. Наразі Лапорта намагається налагодити стосунки зі знаменитим футболістом, який був розчарований поведінкою іспанського клубу влітку 2021 року.

Слід також додати, керівник клубу вибачився перед Мессі через те, як йому довелося піти з «Барселони». Також важливу роль у можливому поверненні відіграє головний тренер «Барселони» Хаві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
27 Вересня 2022 20:01
56

США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS
27 Вересня 2022 19:09
37

Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій, – Данілов
27 Вересня 2022 18:49
46

Десять відбитих атак, знищений літак та 5 дронів, – зведення Генштабу
27 Вересня 2022 16:02
199

Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”
27 Вересня 2022 14:57
62

ЄС обговорює відключення від SWIFT “Газпромбанку” і ще трьох банків РФ
Останні новини
усі новини