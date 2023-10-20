Політика

Сподіваюся Орбан вимив руки після зустрічі з Путіним, – Кулеба

20 Жовтня 2023 12:14
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мзс, орбан

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нещодавню зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським президентом Володимиром Путіним.

“Я сподіваюся, що він (Орбан) хоча б вимив руки і продезінфікував їх після рукостискання з Путіним”, – сказав Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу FRANCE 24.

17 жовтня президент РФ Володимир Путін провів переговори в китайській столиці Пекіні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За інформацією ЗМІ, Орбан у розмові з Путіним назвав російську війну проти України “військовою операцією”.


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