Сподіваюся Орбан вимив руки після зустрічі з Путіним, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нещодавню зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським президентом Володимиром Путіним.

“Я сподіваюся, що він (Орбан) хоча б вимив руки і продезінфікував їх після рукостискання з Путіним”, – сказав Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу FRANCE 24.

17 жовтня президент РФ Володимир Путін провів переговори в китайській столиці Пекіні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За інформацією ЗМІ, Орбан у розмові з Путіним назвав російську війну проти України “військовою операцією”.