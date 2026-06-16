Співробітника СБУ схопили на хабарі у 150 тис. доларів за закриття провадження

НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки України, якого підозрюють у підбурюванні представника бізнесу до надання хабаря правоохоронцям. За 150 тисяч доларів фігурант обіцяв сприяти поверненню вилучених коштів та закриттю кримінальної справи.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, у травні 2025 року під час обшуку на одному з підприємств у Запоріжжі було вилучено готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн.

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Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який, за версією слідства, замість пояснень запропонував “вирішити проблему” за гроші.

Спочатку йшлося про повернення коштів за половину вилученої суми. Згодом службовець пообіцяв за 150 тисяч доларів домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх вилучених грошей, а й про повне закриття кримінальної справи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.