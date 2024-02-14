Політика

Спікер Палати представників США хоче обговорити з Байденом законопроєкт з фінансування для України

14 Лютого 2024 11:38
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сша, допомога, україна, байден
Майк Джонсон / Getty Images

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон просить особисту зустріч з президентом США Джо Байденом, перед тим, як продовжити роботу над законопроєктом з фінансуванням для України.

Про це повідомляє NBC.

Як повідомляє співрозмовника каналу, Джонсон та його співробітники вже просили про зустріч з Байденом кілька разів упродовж останніх двох місяців.

Прохання Джонсона про зустріч з президентом не обов’язково стосувалося версії нового законопроєкту від Сенату щодо додаткової допомоги, а швидше загального шляху просування законодавчого пакета.

Крім того, представник Білого дому заявив, що спікер непослідовний та наголосив, що Джонсону слід припинити відкладати потреби національної безпеки в ім’я політики.


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