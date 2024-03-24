Політика

Спікер Палати представників після Великодня представить варіант проекту допомоги Україні

24 Березня 2024 21:03
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сша, допомога
Конгресмен-республіканець Майкл Маккол / Скриншот ефіру CBS News

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує після католицького Великодня представити на голосування законопроект щодо подальшого фінансування допомоги Україні, повідомив конгресмен-республіканець Майкл Маккол телеканалу CBS.

Відповідаючи на запитання інтерв’юера, чи означає це, що члени палати проголосують за законопроєкт уже 9 квітня, коли повернуться після перерви, Маккол лише сказав, що вважає за необхідне зробити це “якнайшвидше”.

Раніше The Hill повідомляло, що спікер Палати представників заявив про готовність розробити власний варіант законопроекту про допомогу Україні.

Зокрема, Джонсон на зустрічі із сенаторами-республіканцями висунув ідею, згідно з якою США мають надавати подальшу військову допомогу Україні не безоплатно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом. На думку спікера, такий варіант унеможливить застосування грошей американських платників податків для фінансування допомоги Києву.

Крім того, спікер Палати представників на зустрічі з сенаторами припустив, що для фінансування такої допомоги можна було б піти на використання заморожених активів РФ.

Сенат схвалив пакет екстрених витрат на суму $95 млрд у лютому. Пакет включає $60 млрд для допомоги Україні, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі. Джонсон відмовився розглядати його, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці США.


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