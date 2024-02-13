Політика

Спікер Палати представників не винесе на голосування проєкт з допомогою Україні

13 Лютого 2024 11:09
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сша, україна
Майк Джонсон / Getty Images

Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроєкту, який передбачає кошти на підтримку України, і дав зрозуміти, що не винесе його на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.

Про це повідомляє УП з посиланням на The Hill

“За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату”.

У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів.

Він зазначив, що “законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему”, що стоїть перед США.


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