Спека в Україні посилиться найближчими днями

10 липня в Україні пануватиме суха спекотна погода.

Про це повідомляється “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У Києві в середу суха спекотна погода з температурою вночі близько 20°, вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

11 липня в Україні суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, у Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 18-23°, вдень 30-34°, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями сильна спека 35-37°.

У столиці в четвер суха спекотна погода, температура вночі 20-22°, вдень 32-34°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.