Суспільство

Спека в Україні буде не всюди
3 Липня 2024 21:57
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Дика природа Тузлівського лиману / Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

У четвер, 4 липня, у західних, Житомирській, Вінницькій, удень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі – південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних і Житомирській областях уночі 10-15°, вдень 19-24° (у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°); на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°.

У Києві 4 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень близько 30°.

У п’ятницю, 5 липня, в Україні місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза (вночі на півдні та сході країни без опадів). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних, північних областях уночі 13-18°, удень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, удень 29-34°, на сході країни місцями сильна спека 35-38°.

У Києві 5 липня – місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.


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