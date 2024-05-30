Суспільство

Спека та дощі: погода в останній день травня

30 Травня 2024 21:58
читать на русском →
Острів Хортиця в Запоріжжі / Фото: Хортиця Національний заповідник

В Україну йдуть дощі – у п’ятницю, 31 травня, короткочасні дощі (вночі – місцями) прогнозуються практично на всій території, крім південної частини та Дніпропетровщини, також місцями можливі грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та південному сході країни до 30°.

У Києві прогнозується короткочасний дощ (уночі місцями), вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня – у західних, північних, центральних областях часом дощі (вночі місцями), грози, вдень в окремих районах град; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни 26-31°, у західних областях 20-25°.

У Києві 1 червня очікуються вночі місцями, вдень повсюдно дощі, місцями грози. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Травня 2024 20:37

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
30 Травня 2024 20:25

У Генштабі розповіли деталі нічної атаки на Крим
30 Травня 2024 18:37

Україна та США підпишуть безпекову угоду напередодні Саміту миру, – FT
30 Травня 2024 18:08

Колишнього одеського військкома знову взяли під варту
30 Травня 2024 17:56

У Криму уражено 4 катери “Тунєц”, 2 з яких них знищено, – ГУР
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки