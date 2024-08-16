Спека повернеться в Україну вже у ці вихідні

У суботу, 17 серпня, в Україні без опадів, лише в більшості західних областей та на Вінниччині вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на Одещині до 22°, у східних областях та північно-східній частині 11-16°; вдень в Україні 28-33°, у південній частині та на Кіровоградщині подекуди сильна спека 35-36°; у Карпатах уночі 12-17°, вдень 21-26°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 30-32°.

У неділю, 18 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, в Україні, окрім більшості західних і північних областей, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві в неділю вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.