Спецпризначенці ГУР здійснило рейд на Кінбурнську косу (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили рейд на тимчасово окуповану ворогом Кінбурнську косу.

Як розповіли у ГУР, 9 серпня 2024 року в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

“Десантну операцію здійснили підрозділи “Химера”, “Стугна”, “Paragon”, “Сибірський батальйон”, “Терор” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави”, – йдеться у повідомленні.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях “Кінбурнська фортеця”, “морський вокзал” та “пам’ятник суворова”.

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.