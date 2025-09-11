Спецпризначенці ГУР уразили російський військовий корабель під Новоросійськом

10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України атакували чергову дороговартісну військову ціль Росії ― корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту.

Про це повідомили в ГУР.

Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість ― близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

“У момент атаки спецпризначенців ГУР ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де агресор “прописав” залишки свого Чорноморського флоту”, — розповіли в ГУР.

Удар по кораблю було завдано бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

“Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт”, — йдеться в повідомленні.