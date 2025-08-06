        Політика

        Спецпредставник Трампа Віткофф знову прилетів до Москви

        Федір Олексієв
        6 Серпня 2025 07:38
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        Керівник Росії Володимир Путін вітає представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа / Фото: Associated Press
        Керівник Росії Володимир Путін вітає представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа / Фото: Associated Press

        Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, ймовірно, прибув до Москви — російські держЗМІ повідомили, що літак, яким він користується, приземлився в аеропорту “Внуково”.

        Близько години тому сервіс Flightradar24 зафіксував, що борт відповідного типу перетнув російський кордон.

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        Рос ЗМІ також пишуть, що Віткоффа в Москві зустрічав очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

        Як пише пише Financial Times, адміністрація президента США розглядає запровадження нових санкцій проти російського “тіньового флоту”, якщо Кремль не піде на припинення вогню в Україні.


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