США розглядають запровадження санкцій проти “тіньового флоту” РФ, – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає запровадження нових санкцій проти російського “тіньового флоту”, якщо Кремль не піде на припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в Білому домі.

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За словами співрозмовників видання, обмеження проти тіньового флоту можуть стати першим кроком до посилення економічного тиску на Росію. Один зі співрозмовників зазначив, що можливі санкції буде обговорено після повернення з РФ представника Трампа Віткоффа: “Це залежить від того, з чим Віткофф повернеться… Якщо він повернеться ні з чим — Трамп розлютиться”.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі підтвердила цю позицію: “Президент чітко заявив, що будуть жорсткі санкції, якщо Путін не погодиться припинити війну. Ми не будемо випереджати президента щодо деталей”.

Можливі дії США можуть доповнити нещодавні санкції Євросоюзу проти танкерів, які перевозять російську нафту.

Нагадаємо, що відповідно до чинного санкційного режиму, компаніям із західними зв’язками заборонено купувати російську морську нафту за ціною понад $60 за барель. Однак Росії вдалося оминути ці обмеження за допомогою “тіньового флоту”, який, зокрема, постачає нафту до Китаю та Індії.