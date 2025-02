Спецпредставник Трампа Келлог прибув до Києва

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, прибув до Києва. На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що “це шанс провести хороші потенційні переговори”.

“Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо”, — сказав Келлог.

