Політика

Спецпредставник Трампа Келлог прибув до Києва
19 Лютого 2025 10:02
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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог та посол США в Україні Бріджит Брінк на вокзалі у Києві / Кадр з відео
Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог та посол США в Україні Бріджит Брінк на вокзалі у Києві / Кадр з відео

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, прибув до Києва. На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що “це шанс провести хороші потенційні переговори”.

“Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо”, — сказав Келлог.

Метою поїздки Келлога в Європу та Україну в Державному департаменті США назвали просування мети президента Трампа щодо припинення російсько-української війни та забезпечення “миру силою”.

“Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента США”, – зазначено в публікації на сайті відомства.


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