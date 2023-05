SpaceX вивів на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу вивела на орбіту чергову партію з 52 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Виведення 52 супутників Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Falcon 9 launches 52 @Starlink satellites to orbit, completing this first stage booster’s 14th launch and landing pic.twitter.com/Y4HFgnxi6F — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2023

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія, яка використовувалася для запусків вже у 14-й раз, після старту здійснила керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Course I Still Love You в Тихому океані.