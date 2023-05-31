Техно

SpaceX вивів на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

31 Травня 2023 17:30
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SpaceX, Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу вивела на орбіту чергову партію з 52 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Виведення 52 супутників Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія, яка використовувалася для запусків вже у 14-й раз, після старту здійснила керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Course I Still Love You в Тихому океані.


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