Техно

SpaceX вивела на орбіту 21 інтернет-супутник Starlink

28 Лютого 2023 08:37
14
читать на русском →
SpaceX, Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно вивела на орбіту чергову партію з 21 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Вивід 21 супутника Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок о 18:13 за часом Східного узбережжя США (в Україні було 01:13 вівторка).

Приблизно через 1 годину 5 хвилин після старту ракети супутники Starlink відокремилися від її другого ступеня і вийшли на штатну орбіту.

Запуск став 75-м за рахунком запуском групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та сьомим цього року. SpaceX вже вивела на орбіту близько 3,9 тисячі супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Майже 3,6 тисяч апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

При цьому перша багаторазова ступінь ракети-носія, яка використовувався для запусків вже втретє, приблизно через дев’ять хвилин після старту здійснила вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходилася в Атлантиці приблизно за 640 км від космодрому.

У вівторок також очікується ще один запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з 51 інтернет-супутником Starlink.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2023 09:24
67

Командувач Сухопутних військ повідомив про вкрай напружену ситуацію у Бахмуті
28 Лютого 2023 09:38
67

Під Мар’їнкою десантник знищив 5 російських танків в одному бою
28 Лютого 2023 09:12
19

Зранку в Чугуївському районі на міні підірвався 60-річний чоловік
28 Лютого 2023 07:49
59

ISW: Путін намагається звинуватити Захід у загрозі існуванню Росії
28 Лютого 2023 07:42
36

За добу Сили оборони “відмінусовали” 550 загарбників
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки