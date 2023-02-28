SpaceX вивела на орбіту 21 інтернет-супутник Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно вивела на орбіту чергову партію з 21 міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Вивід 21 супутника Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок о 18:13 за часом Східного узбережжя США (в Україні було 01:13 вівторка).

Приблизно через 1 годину 5 хвилин після старту ракети супутники Starlink відокремилися від її другого ступеня і вийшли на штатну орбіту.

Запуск став 75-м за рахунком запуском групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та сьомим цього року. SpaceX вже вивела на орбіту близько 3,9 тисячі супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Майже 3,6 тисяч апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

При цьому перша багаторазова ступінь ракети-носія, яка використовувався для запусків вже втретє, приблизно через дев’ять хвилин після старту здійснила вертикальну керовану посадку на морську платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходилася в Атлантиці приблизно за 640 км від космодрому.

У вівторок також очікується ще один запуск ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з 51 інтернет-супутником Starlink.