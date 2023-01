SpaceX сьогодні запустить на орбіту третю за місяць партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у понеділок стартує на орбіту з черговою партією із 49 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Запуск буде здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії о 08:34 за Тихоокеанським узбережжям США (о 18:34 за Києвом).

Спочатку його планувалося провести 29 січня, проте запуск було відкладено на добу “з метою завершення передстартових перевірок”, повідомила компанія.

Він стане 71-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і третім у поточному місяці. SpaceX вже запустила майже 3,8 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 3,5 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Як вторинне корисне навантаження ракета також виведе на орбіту апарат ION SCV009 італійської компанії D-Orbit. Він є супутниковим буксиром, призначеним для виведення декількох міні-супутників замовників на різні орбіти.

При цьому перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовується всьоме, приблизно через 8,5 хвилин після старту має буде здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка розміщена в Тихому океані в 655 км. від бази.