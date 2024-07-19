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SpaceX розкрила план із безпечного затоплення МКС в океані
19 Липня 2024 19:45
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космос
Ілюстративне фото / SpaceX

Представники NASA і SpaceX поділилися новими деталями плану зі зведення з орбіти Міжнародної космічної станції (МКС) після закінчення терміну її експлуатації 2030 року. SpaceX отримала контракт на $843 мільйони від NASA для розробки корабля, який пристикується до МКС і спрямує її до Землі, після чого вона має впасти в океан.

Про це повідомляє Science Alert.

SpaceX планує оснастити існуючий Cargo Dragon новим  потужним багажником і оснастити його 46 двигунами, що на 30 більше, ніж у звичайного Dragon.

У результаті “деорбітальний транспортний засіб” буде приблизно вдвічі довшим за звичайний корабель Dragon, матиме в шість разів більше пального і вироблятиме в чотири рази більше енергії.

Як стверджує директорка SpaceX з управління місією Dragon Сара Вокер, найскладнішою частиною місії буде фінальне спалювання, яке підштовхне МКС на курс до остаточного спуску.

Згідно з планом, кінцевим пунктом призначення МКС буде віддалена частина океану, наприклад, південна частина Тихого океану, але NASA ще не вибрала точне місце.


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