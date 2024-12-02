Політика

Союзники НАТО планують укріпити підтримку України
2 Грудня 2024 13:05
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

У вівторок стартує дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, одним із ключових питань якої стане російсько-українська війна.

У штаб-квартирі Альянсу відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Також питання, пов’язані з Україною, обговорять на зустрічі країн-членів НАТО без участі партнерів.

Це перша така зустріч, яку проводитиме новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Незважаючи на важливість питань, формального письмового рішення за підсумками заходу не передбачається. Водночас у НАТО наголошують, що буде озвучена спільна позиція щодо підтримки України.

“Ми очікуємо, що міністри підтвердять непохитну підтримку України, яка протистоїть триваючій жорстокій агресії Росії, діючи в межах прав, гарантованих Статутом ООН. Крім того, міністри обговорять ворожі дії Росії у країнах НАТО та вкотре заявлять, що це не завадить членам Альянсу підтримувати Україну й посилювати оборонні можливості”, – зазначив один із посадовців НАТО, що прокоментував ситуацію анонімно.

Окрім російсько-української війни, обговорять конфлікт на Близькому Сході та його вплив на безпеку євроатлантичного простору.

Хоча грузинське питання не включене до офіційного порядку денного, у НАТО припускають, що його можуть порушити учасники зустрічі на запит.


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