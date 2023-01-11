Техно

“Союз МС-22” повернуть на Землю без екіпажу

11 Січня 2023 16:56
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мкс

Російська держкорпорація “Роскосмос” прийняла рішення повернути з орбіти на Землю пошкоджений корабель “Союз МС-22” без екіпажу. Космонавти Сергій Прокоп’єв, Дмитро Петелін і Франциско Рубіо, що знаходяться на Міжнародній космічній станції, будуть повернуті на кораблі “Союзі МС-23”, запуск якого відбудеться на місяць раніше терміну, заявили у Роскосмосі.

У корпорації нагадали, що на кораблі “Союз МС-22” 15 грудня відбулася розгерметизація зовнішнього контуру радіатора системи терморегулювання. “Версія технічного пошкодження радіатора при виготовленні не підтверджується. Експериментально доведено, що пошкодження трубопроводу радіатора сталося внаслідок удару метеороїду. Діаметр отвору – менше 1 міліметра”, – заявив Роскосмос.

Запуск “Союзу МС-23” перенесено з 15 березня на 20 лютого 2023 року, він відбудеться у безпілотному режимі. Спочатку на цьому кораблі планувалося відправити на МКС космонавтів Олега Кононенка, Миколу Чуба та астронавта Лорала О’Хара.

“Після виникнення нештатної ситуації з кораблем “Союз МС-22” на станції обговорювалися два варіанти запуску корабля “Союз МС-23″ – у пілотованому режимі з одним космонавтом або безпілотному режимі”, – повідомив голова держкорпорації після засідання держкомісії. За його словами, пілотований політ з одним космонавтом вимагає доопрацювання корабля, випуску документації, додаткового тренування космонавта і був би можливим не раніше початку березня.

Космічний корабель “Союз МС-22” прибув на МКС у вересні, став першим у рамках угоди зі США про перехресні польоти на МКС. Його екіпаж планував провести на орбіті півроку та повернутися на Землю наприкінці березня, здійснивши під час місії п’ять виходів у відкритий космос. 25 листопада Прокоп’єв і Петелін не змогли виконати заплановані дії через нештатне функціонування насосів у системі охолодження одного зі скафандрів. Другий вихід було скасовано 15 грудня у зв’язку із витоком речовини з космічного корабля.


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